Российские войска встретились с «живыми щитами» еще за пределами Чечни

Что касается русского населения Чечни и Грозного, то оно, по словам историка, пребывало «в состоянии несколько подзабитом, но еще живом». Чистка, начавшаяся в республике после прихода к власти Дудаева, не была тотальной — люди могли убежать от беспредела, который чинили чеченские бандиты. Но многие оставались в Чечне, в основном те, у кого были друзья и знакомые среди местных. Или те, кто не мог уехать или сумел найти защиту от самоуправства боевиков.