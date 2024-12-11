Создан штамп повышенной прочности для авиационных двигателей

«Сегодня инженеры и ученые уделяют большое внимание созданию высокотехнологичных и более совершенных конструкций штампов. Мы смогли создать штамп с улучшенными характеристиками качества и надежности в эксплуатации, что может существенно продлить срок службы штампового оборудования на производстве, минимизируя необходимость в частом ремонте или замене», — приводятся слова одного из авторов проекта Игоря Родионова.