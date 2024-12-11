Создан штамп повышенной прочности для авиационных двигателей

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) создали штамп повышенной прочности и долговечности для производства лопаток авиационных двигателей. Разработка позволит уменьшить потребность в частом ремонте и замене оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Уникальность разработки подтверждена патентом РФ на полезную модель.
«Сегодня инженеры и ученые уделяют большое внимание созданию высокотехнологичных и более совершенных конструкций штампов. Мы смогли создать штамп с улучшенными характеристиками качества и надежности в эксплуатации, что может существенно продлить срок службы штампового оборудования на производстве, минимизируя необходимость в частом ремонте или замене», — приводятся слова одного из авторов проекта Игоря Родионова.
Он пояснил, что минусом многих существующих конструкций штампов для авиационной промышленности является недостаточно высокая механическая прочность поверхности гравюр верхней и нижней вставок. Это приводит к их деформированию и разрушению при штамповке авиационных лопаток. Лопатки являются одними из самых сложных в производстве деталей силовой установки.
По информации Минобрнауки, технология упрочнения рабочих поверхностей штампа представляет собой эффективный метод для повышения износостойкости и долговечности инструментов. Уменьшения износа штамповых вставок ученые смогли добиться за счет лазерной наплавки высокопрочного наноструктурированного покрытия, состоящего из двухкомпонентной смеси порошков карбида титана и карбида бора.
Авторами проекта стали профессор, заведующий кафедрой «Сварка и металлургия» Института машиностроения, материаловедения и транспорта СГТУ Игорь Родионов, доценты Ирина Перинская и Любовь Куц. Разработка была проведена по их личной инициативе.