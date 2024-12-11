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В Краснодаре в новогодние каникулы усилят меры безопасности

Для безопасности в новогодние праздники усилят работу службы Краснодара.

В Краснодар перед новогодними праздниками приезжают многие за подарками, продуктами и впечатлениями. Мэр города Евгений Наумов заявил, что для комфорта, в краевом центре усилят меры безопасности.

«Концертов и гуляний на Главной площади не будет. Но запрещать жителям и гостям города собираться, радоваться наступлению Нового года и Рождества мы, конечно, не будем», — написал в телеграм-канале Наумов.

В Краснодаре усилят патрули на вокзалах, возле ДК и других местах скопления людей. В городе также днем ограничат проезд для грузовиков.