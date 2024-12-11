Руководство ХК «Сибирь» подтвердило доверие главному тренеру Епанчинцеву

Руководство хоккейного клуба «Сибирь» выразило доверие главному тренеру команды Вадиму Епанчинцеву, несмотря на неудачные результаты в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов в интервью порталу «Матч ТВ».
По итогам 32 матчей сезона «Сибирь» одержала 13 побед и потерпела 19 поражений. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ новосибирская команда занимает 10-е место, находясь вне зоны плей-офф. Особенно непростым для команды выдался последний отрезок чемпионата: в 15 матчах «Сибирь» смогла добиться победы только четыре раза, что привело к снижению позиций в конференции.
Несмотря на это, руководство клуба сохраняет спокойствие и не планирует спешных решений. Виктор Меркулов подчеркнул, что продолжает поддерживать Вадима Епанчинцева и верит в способность команды улучшить результаты.
«Да, конечно, к Епанчинцеву есть доверие. Доработает ли он сезон? Давайте не будем загадывать. Возможно, как я считаю, ситуация может измениться в любое время. Ничего вечного нет», — заявил Меркулов.
Вадим Епанчинцев возглавил «Сибирь» в мае 2024 года, сменив на посту Андрея Мартемьянова. До этого тренер работал в системе других клубов КХЛ, но нынешний сезон стал для него первым в качестве главного тренера новосибирской команды.
На старте чемпионата «Сибирь» демонстрировала стабильные результаты и уверенно держалась в зоне плей-офф. Однако в середине сезона команда столкнулась с серией поражений и потеряла важные очки в борьбе за выход в плей-офф.
Болельщики выражают обеспокоенность ситуацией, однако в клубе уверены, что команда способна вернуться на победный путь. Руководство продолжает прислушиваться к главному тренеру и рассчитывает, что уже в ближайших матчах хоккеисты смогут показать более уверенную игру.
Следующая игра «Сибири» состоится на домашней арене в Новосибирске. Впереди у команды сложный календарь, где каждое очко будет иметь решающее значение для выхода в плей-офф.
На данный момент в клубе не планируют кадровых перестановок и акцентируют внимание на необходимости сплочённости команды и поддержке тренерского штаба. Впереди второй этап регулярного чемпионата, который станет определяющим для судьбы «Сибири» в текущем сезоне КХЛ.