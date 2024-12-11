Красноярский краевой суд оставил под стражей бизнесмена Владимира Егорова

Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу учредителя строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова на заключение его под стражу постановлением Железнодорожного районного суда.
Напомним, известного застройщика задержали 19 ноября. Бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта.
Подсудимый через своего адвоката ссылался на состояние здоровья, не позволяющее применять к нему подобную меру пресечения. Однако выяснилось, что эта информация не подтверждена. Обращений к руководству СИЗО с просьбой о проведении медобследования не поступало.
Соответственно, основания для отмены решения суда не появились, и меру пресечения оставили прежней.