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Красноярский краевой суд оставил под стражей бизнесмена Владимира Егорова

В Красноярске суд не стал выпускать из-под стражи учредителя «Сибиряка» Егорова.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский краевой суд рассмотрел жалобу учредителя строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова на заключение его под стражу постановлением Железнодорожного районного суда.

Напомним, известного застройщика задержали 19 ноября. Бизнесмена подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта.

Подсудимый через своего адвоката ссылался на состояние здоровья, не позволяющее применять к нему подобную меру пресечения. Однако выяснилось, что эта информация не подтверждена. Обращений к руководству СИЗО с просьбой о проведении медобследования не поступало.

Соответственно, основания для отмены решения суда не появились, и меру пресечения оставили прежней.