В Омской области экс-глава Исилькуля ответит за смерть ребенка

В Омской области экс-глава поселения предстанет перед судом по делу о халатности, повлекшей гибель ребенка.
Следствие полагает, что обвиняемый, будучи на посту главы, проявил халатность при исполнении должностных обязанностей. Он не принял мер по постановке на учет и обслуживанию бесхозного водопроводного колодца, расположенного в городе Исилькуле.
7 октября 2023 года трехлетняя девочка, прогуливаясь по улице, случайно наступила на ветхую деревянную крышку колодца, наполненного водой. Девочка провалилась в люк и утонула.
Обвиняемый не признал свою вину. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.