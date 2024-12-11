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В Омской области экс-глава Исилькуля ответит за смерть ребенка

Как выяснило следствие, руководитель райцентра не обеспечил контроль за безопасностью коммунальной системы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области экс-глава поселения предстанет перед судом по делу о халатности, повлекшей гибель ребенка.

Следствие полагает, что обвиняемый, будучи на посту главы, проявил халатность при исполнении должностных обязанностей. Он не принял мер по постановке на учет и обслуживанию бесхозного водопроводного колодца, расположенного в городе Исилькуле.

7 октября 2023 года трехлетняя девочка, прогуливаясь по улице, случайно наступила на ветхую деревянную крышку колодца, наполненного водой. Девочка провалилась в люк и утонула.

Обвиняемый не признал свою вину. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.