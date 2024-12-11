Поезд сбил мужчину в наушниках на станции Ояш под Новосибирском

«Машинист, увидев мужчину, подал предупредительный сигнал и попытался остановить поезд экстренным торможением. Но из-за небольшого расстояния на торможение состава времени не хватило. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.