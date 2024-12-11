Поезд сбил мужчину в наушниках на станции Ояш под Новосибирском

54-летний житель станции Ояш трагически погиб на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги. Как сообщили в транспортной полиции, мужчина шёл вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал предупредительные сигналы машиниста приближающегося поезда.
Инцидент произошёл днём у станции Ояш. Машинист заметил человека на рельсах и, следуя инструкциям, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако тормозной путь поезда оказался недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
«Машинист, увидев мужчину, подал предупредительный сигнал и попытался остановить поезд экстренным торможением. Но из-за небольшого расстояния на торможение состава времени не хватило. От полученных травм пешеход скончался на месте», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск. Полицейские и сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место трагедии и зафиксировали обстоятельства происшествия.
В транспортной полиции подчеркнули, что использование наушников вблизи объектов железнодорожного транспорта представляет смертельную опасность. Посторонние звуки делают человека менее внимательным к происходящему вокруг, а громкая музыка может заглушить сигналы, подаваемые машинистами поездов.
«Железнодорожные пути — это зона повышенной опасности, где необходимо соблюдать максимальную осторожность. Пешеходы должны переходить пути только в специально оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда и запрещающих сигналов», — напоминают в ведомстве.
На данный момент сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту трагедии.