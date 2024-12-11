11-летняя девочка пострадала из-за наезда авто на пешеходном переходе в Уфе

Вчера утром, 10 декабря, в Уфе в ДТП пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 43 по улице 50 лет СССР. 29-летний мужчина за рулем Lada Kalina сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. В результате происшествия школьница получила различные травмы, ее доставили в больницу.
По факту инцидента началось разбирательство.
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