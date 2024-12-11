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Очередь из фур на границе Беларуси с ЕС продолжает расти

Очереди из большегрузов фиксируются по всем трем направлениям, а легковушки скопились только на границе с Польшей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Более 3,5 тысяч большегрузов и 45 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из данных белорусского Госпогранкомитета.

За последние сутки очередь из фур ощутимо увеличилась. Так, если утром во вторник в очередях по всем трем направлениям насчитывалось 3420 машин, то сегодня утром их количество выросло до 3560.

Как и прежде, самое большое скопление отмечается на границе Беларуси с Польшей, где в пункте пропуска «Козловичи» находятся 1670 большегрузов.

Большие очереди фиксируются и на литовском направлении: в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 590 фур, а в ПП «Бенякони» — 710.

На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» стоит 590.

Что касается легковушек, то очереди есть только на границе Беларуси с Польшей. В ПП «Брест» выезда из страны ожидают 45 авто.

ЕС