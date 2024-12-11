Белоруска отсудила 10 тысяч рублей морального вреда за некачественно проведенную пластическую операцию

В итоге суд Мозырского района присудил взыскать с ответчика 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.
Изначально женщина просила существенно большую сумму — 100 тыс. рублей морального вреда и свыше 7 тыс. — материального, чтобы покрыть понесенные затраты на восстановление здоровья, следует из сообщения пресс-службы Гомельского областного суда.
Операция по эстетической пластике была еще в июне 2021 года. За эту услугу женщина заплатила 1 777 рублей. При этом никаких документов об оплате и проведенной операции не составлялось и выдано не было. После операции ей рекомендовали приобрести корректирующий корсет и послеоперационный бандаж.
Через несколько недель она стала замечать, что у послеоперационных участках тела неэстетичный вид. В течение года женщина неоднократно обращалась за медицинской помощью для устранения недостатков (была проведена повторная операция), однако проблема осталась.
Позже ответчик возвратил ей деньги, уплаченные за операцию.
Однако ее здоровье так и не восстановилось, из-за этого ей пришлось прибегать к медицинской помощи.
В сентябре 2022 года женщина обратилась в главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома по вопросу выполнения медицинских манипуляций. Оказалось, что у ответчика вообще не было лицензии на осуществление физиотерапевтических, косметологических услуг и услуг пластической эстетической хирургии.
Тогда истица направила досудебное предложение о возмещении морального вреда, причиненного здоровью, в размере 80 тыс. рублей, но ответа не получила.
Уже в суде выяснилось, что операцию женщине ответчик провел «в неприспособленном помещении в нарушение закона, не имея соответствующей лицензии». Медицинскую документацию о проведении истице манипуляций он не вел.
В итоге суд решил, что ответчик действительно причинил женщине физические и нравственные страдания. Определяя размер компенсации, суд руководствовался «требованиями разумности и справедливости, учел степень нравственных и физических страданий истицы».