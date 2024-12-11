Белоруска отсудила 10 тысяч рублей морального вреда за некачественно проведенную пластическую операцию

Операция по эстетической пластике была еще в июне 2021 года. За эту услугу женщина заплатила 1 777 рублей. При этом никаких документов об оплате и проведенной операции не составлялось и выдано не было. После операции ей рекомендовали приобрести корректирующий корсет и послеоперационный бандаж.