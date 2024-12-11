ГАИ Минска предупредила водителей о «письмах счастья» за неправильную парковку. Подробности сообщил заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, пишет sb.by.
Он обратил внимание на то, что определили примерно десять зон в Минске, где в автоматическом режиме будут выявлять тех, кто не соблюдает правила остановки и парковки. Ливанович уточнил, что зоны находятся в районе крупных пересадочных узлов, спортивных комплексов, объектов республиканского значения.
Сказано, что камера фиксирует только нарушение, а выявляет их искусственный интеллект. Пока он обрабатывает данные под контролем человека. Говорится, что сейчас точность программы в части фиксации проезда на красный света доведена уже до практически безошибочной. Также отмечается, что система умеет распознавать регистрационные знаки. Это дает возможность выявить отсутствие техосмотра, страховки и ряд других нарушений. С декабря система будет рассылать водителям, нарушающим правила парковки и остановки, «письма счастья».
Тем временем ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.
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