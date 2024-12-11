Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярск задержали курильщика на борту приземлившегося самолета

Авиапассажира рейса Хабаровск-Красноярск накажут за курение на борту.

Источник: Комсомольская правда

Транспортные полицейские задержали пассажира рейса Хабаровск — Красноярск после приземления самолета. Об этом случае стало известно 11 декабря.

37-летний житель Красноярского края попался на курении во время полета. Напомним, оно запрещено федеральным законодательством. В туалете сработали датчики дыма. Члены экипажа сразу сообщили о нарушителе требований безопасности полетов наземным службам. Полицейские дожидались его у трапа.

Пассажир ответит за нарушение запрета курения табака на борту воздушного судна. Ему грозит штраф. Кроме этого, авиакомпания может потребовать возместить связанные с инцидентом убытки и отказать мужчине в дальнейших перевозках.