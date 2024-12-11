В Иркутской области восстановили права многодетной семьи

Правоохранители восстановили права семьи из рабочего поселка Куйтун, что в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Выяснилось, что с 2014 года семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми жила в квартире из специализированного жилого фонда, однако жилплощадь была в неудовлетворительном состоянии.
— А именно было неисправно покрытие пола, деформирована внутренняя отделка стен, промерзали оконные блоки. При оценке общедомового имущества нашли деформацию фундамента, воду в подвале и просадку отмостки, — уточнили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры региона назначили управляющую компанию, которая будет следить за обслуживанием дома. Также в квартире пары провели капитальный ремонт.
Кстати, недавно у женщины родился третий ребенок, поэтому они получили удостоверение многодетной семьи и право на получение земельного участка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночном клубе Иркутска продавали сомнительный алкоголь.