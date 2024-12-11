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В Иркутской области восстановили права многодетной семьи

В квартире семейной пары провели капитальный ремонт после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители восстановили права семьи из рабочего поселка Куйтун, что в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Выяснилось, что с 2014 года семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми жила в квартире из специализированного жилого фонда, однако жилплощадь была в неудовлетворительном состоянии.

— А именно было неисправно покрытие пола, деформирована внутренняя отделка стен, промерзали оконные блоки. При оценке общедомового имущества нашли деформацию фундамента, воду в подвале и просадку отмостки, — уточнили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры региона назначили управляющую компанию, которая будет следить за обслуживанием дома. Также в квартире пары провели капитальный ремонт.

Кстати, недавно у женщины родился третий ребенок, поэтому они получили удостоверение многодетной семьи и право на получение земельного участка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в ночном клубе Иркутска продавали сомнительный алкоголь.