В Татарстане запустили систему электронных медкарт в больницах

Как пояснили в пресс-службе ведомства, государственные больницы перешли на электронные карты. Теперь медицинская документация проводятся через систему «Электронное здравоохранение». Не исключены переходные моменты, связанные с оптимизацией системы и ее доработкой. Однако переход уже осуществлен.