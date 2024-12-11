В Татарстане запустили систему электронных медкарт в больницах. Ранее новую медицинскую информационную систему обещали внедрить с 1 декабря, сообщает Минздрав республики.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, государственные больницы перешли на электронные карты. Теперь медицинская документация проводятся через систему «Электронное здравоохранение». Не исключены переходные моменты, связанные с оптимизацией системы и ее доработкой. Однако переход уже осуществлен.
Напомним, в Татарстане в 2024 году проведут капремонт 105 медучреждений. На эти цели выделили 312,2 миллиона рублей.