Красноярские учёные создали «губку» для очистки водоёмов от разливов нефти

Специалисты СФУ и киргизского Таласского государственного университета разработали сорбент, который поглощает 90−98% нефти и нефтепродукты с поверхности водоёмов. Новый состав отлично работает при температурах от 0° С до +40° С и разлагается без ущерба окружающей среде, рассказали в пресс-службе СФУ.
Сорбент с безопасным, экологически чистым составом и огнестойкими характеристиками. Он улавливает углекислый газ при возгораниях.
Учёные считают, что такая «губка» позволит удалять большее количество вредных веществ с меньшими затратами и будет полезным субстратом для бактерий и растений. Стоит отметить, что сорбент содержит природные вещества, которыми бедна арктическая почва.
Сейчас проводятся эксперименты по оценке влияния сорбента на арктические растения и почву.