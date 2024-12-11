Красноярские учёные создали «губку» для очистки водоёмов от разливов нефти

Специалисты СФУ и киргизского Таласского государственного университета разработали сорбент, который поглощает 90−98% нефти и нефтепродукты с поверхности водоёмов. Новый состав отлично работает при температурах от 0° С до +40° С и разлагается без ущерба окружающей среде, рассказали в пресс-службе СФУ.