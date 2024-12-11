Стало известно, сколько новосибирцев собираются на новогодний корпоратив

В Новосибирске 74% жителей планируют отмечать Новый год вместе с коллегами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы.
Так, среди респондентов в возрасте от 25 до 55 лет большинство выразили желание участвовать в корпоративных праздниках. Также опрос показал, что 41% участников готовы потратить на мероприятие до 5000 рублей, ещё 29% планируют выделить от 5000 до 10000 рублей, а 6% не намерены вносить деньги.
По статистике, почти половина работодателей (48%) полностью берёт на себя расходы по организации корпоратива. 26% опрошенных заявили, что оплатят празднование самостоятельно, а столько же предпочитают делить затраты с компанией.
Ранее Сиб.фм писал о том, что появилось расписание новосибирского транспорта в Новый год.