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Стало известно, сколько новосибирцев собираются на новогодний корпоратив

74% местных жителей планируют пойти на новогодний корпоратив в этом году.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске 74% жителей планируют отмечать Новый год вместе с коллегами. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы.

Так, среди респондентов в возрасте от 25 до 55 лет большинство выразили желание участвовать в корпоративных праздниках. Также опрос показал, что 41% участников готовы потратить на мероприятие до 5000 рублей, ещё 29% планируют выделить от 5000 до 10000 рублей, а 6% не намерены вносить деньги.

По статистике, почти половина работодателей (48%) полностью берёт на себя расходы по организации корпоратива. 26% опрошенных заявили, что оплатят празднование самостоятельно, а столько же предпочитают делить затраты с компанией.

Ранее Сиб.фм писал о том, что появилось расписание новосибирского транспорта в Новый год.