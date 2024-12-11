Стало известно, сколько новосибирцев собираются на новогодний корпоратив

Так, среди респондентов в возрасте от 25 до 55 лет большинство выразили желание участвовать в корпоративных праздниках. Также опрос показал, что 41% участников готовы потратить на мероприятие до 5000 рублей, ещё 29% планируют выделить от 5000 до 10000 рублей, а 6% не намерены вносить деньги.