Эксперт не согласен с выводами Nature об угрозе низкого биоразнообразия амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, который занимается сохранением и охраной амурского тигра и мест его обитания на Дальнем Востоке, считает опубликованную в журнале Nature статью о недостатках генетического разнообразия популяции полосатого хищника в Приморье необъективной. Как рассказал Арамилев ТАСС, статья преувеличивает угрозу низкого биоразнообразия тигров.
В опубликованной 2 декабря статье приводится исследование субпопуляции амурских тигров на юго-западе Приморского края за авторством южнокорейских и российских ученых. Согласно тексту, ареал тигра в России разделен на две части: сихотэ-алиньскую, где проживает 91% популяции, и расположенную в южной, юго-западной части Приморья. Их разделяет пояс антропогенного развития между Владивостоком и озером Ханка. Ученые называют низким генетическое разнообразие субпопуляции юго-западной части Приморья и говорят о важности создания коридоров для контактов двух групп, что поможет исправить ситуацию.
«Если брать все подвиды тигров в мире, то у амурского тигра не самое большое генетическое разнообразие, что обусловлено историческими причинами. Тем не менее, существующее биоразнообразие тигра что на Сихотэ-Алине, что на юго-западе Приморского края не несет той или иной угрозы самому его подвиду. О том, что гаплотипы (генетический термин, употребляемый в статье — прим. ТАСС) тигра разные на юго-западе и Сихотэ-Алине, тоже не совсем корректно говорить. Иначе, мы бы давно уже определили два разных подвида тигра», — говорит эксперт.
По его словам, у специалистов центра «Амурсикй тигр» есть вопросы к количеству образцов и местам их изъятия, указным в статье. Кроме того, в целом статья ничего нового не вносит. А о том, что юго-западная и Сихотэ-Алинская группировки тигра разобщены, известно еще с 1960-х годов.
Обмен генами.
Выводы статьи о необходимости строительства экодуков и экологических «коридоров» директор центра назвал абсурдными. В частности потому, что от населенного пункта Хасан на юго-западе Приморья до погранперехода «Сосновая падь» российско-китайская граница за редким исключением представляет собой массивы леса, по которым тигры и леопарды свободно перемещаются из России в Китай. Поэтому национальный парк «Земля леопарда», на территории которого большей частью и обитает юго-западная популяция, это один большой «коридор», и там строить дополнительные сооружения не нужно, уверен он.
«Что же касается перемещения животных через трассу Владивосток — Хабаровск, то на ней есть ряд мостов через реки, где машины едут сверху, а снизу могут переходить животные. На сегодняшний день отмечены переходы таким образом и леопардов, и тигров. Стало быть, обмен, пусть и небольшой, существует и обогащает группировки тигров. Кроме того, при выпуске в дикую природу конфликтных тигров, специалисты учитывают фактор низкого разнообразия генов», — отмечает Арамилев.
По его словам, специалисты выпускают в Приморье тигров, отловленных в Хабаровском крае, тигров из Приморского края — в Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровском крае. Точно так же тигров с Сихотэ-Алиня выпускали в Пограничном районе Приморья, входящем в ареал юго-западной группировки, а тигров с Хасанского района — на Сихотэ-Алинь.
«Вместе с тем, строительство экодуков, о которых говорится в статье, это достаточно дорогостоящее мероприятие. И оно, вероятно, не принесет тех изменений, которые мы хотим видеть. А существующих мер, на наш взгляд, вполне достаточно», — добавил собеседник агентства.
Об амурском тигре.
Самый крупный подвид тигров — амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. За последние 20 лет численность амурских тигров увеличилась с 450 до 750 особей.