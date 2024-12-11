Эксперт не согласен с выводами Nature об угрозе низкого биоразнообразия амурских тигров

«Если брать все подвиды тигров в мире, то у амурского тигра не самое большое генетическое разнообразие, что обусловлено историческими причинами. Тем не менее, существующее биоразнообразие тигра что на Сихотэ-Алине, что на юго-западе Приморского края не несет той или иной угрозы самому его подвиду. О том, что гаплотипы (генетический термин, употребляемый в статье — прим. ТАСС) тигра разные на юго-западе и Сихотэ-Алине, тоже не совсем корректно говорить. Иначе, мы бы давно уже определили два разных подвида тигра», — говорит эксперт.