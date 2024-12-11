Психологи СИЗО в Прикамье используют свето-звуковую мозговую машину

Психологи СИЗО № 4 в Пермском крае используют в работе свето-звуковую мозговую машину, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.
Речь идёт о приборе, также называемом майнд-машиной. Как рассказывает ведомство, психологи следственного изолятора № 4 в Кудымкаре применяют аппарат в психокоррекционной работе с сотрудниками. Утверждается, что специальная мозговая машина помогает человеку расслабиться и изменить настроение. К работе с прибором работники ФСИН пришли во время поиска современных методов сопровождения сотрудников.
Майнд-машина состоит из очков с излучателями красного цвета и наушников и использует методику светотерапии. По данным ГУФСИН Пермского края, аппарат также помогает снизить утомляемость работников.
«Воздействие метода аудиовизуальной стимуляции на все органы чувств гармонизирует, способствует расслаблению, снижению утомляемости, повышению работоспособности, развитию устойчивости к стрессовым ситуациям, активизации собственных защитных сил организма», — рассказывает ведомство.
По словам психолога учреждения Надежды Щуковой, после сеансов работники отмечают улучшения самочувствия, прилив сил и повышение внимания.