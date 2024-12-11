Психологи СИЗО в Прикамье используют свето-звуковую мозговую машину

Речь идёт о приборе, также называемом майнд-машиной. Как рассказывает ведомство, психологи следственного изолятора № 4 в Кудымкаре применяют аппарат в психокоррекционной работе с сотрудниками. Утверждается, что специальная мозговая машина помогает человеку расслабиться и изменить настроение. К работе с прибором работники ФСИН пришли во время поиска современных методов сопровождения сотрудников.