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Портреты молодых учёных разместили на билбордах в Новосибирске

На плакатах указана информация об их научных исследованиях.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

На улицах Новосибирска теперь можно увидеть портреты молодых учёных — они размещены на интерактивных билбордах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Всего рассказано об 11 исследователях, которые добились значительных успехов в сферах биотехнологий, медицине, физике, математике, экологии. Например, один из них — Александр Гостев. Старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина разработал новые подходы к восстановлению артерий нижних конечностей.

Таким образом, уверены власти, жители и гости города смогут узнать о тех, кто продвигает в области науку. Кроме того, целью стоит и поднятие престижа профессии.

«Совместно с федеральным центром мы в регионе создаем комфортные условия для занятия наукой, а также организуем популяризационные проекты — фестивали, акции, видео- и фотопроекты, привлекающие внимание к личности ученых», — пресс-служба правительства цитирует министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева.

наука