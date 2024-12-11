Портреты молодых учёных разместили на билбордах в Новосибирске

На улицах Новосибирска теперь можно увидеть портреты молодых учёных — они размещены на интерактивных билбордах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Всего рассказано об 11 исследователях, которые добились значительных успехов в сферах биотехнологий, медицине, физике, математике, экологии. Например, один из них — Александр Гостев. Старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина разработал новые подходы к восстановлению артерий нижних конечностей.
Таким образом, уверены власти, жители и гости города смогут узнать о тех, кто продвигает в области науку. Кроме того, целью стоит и поднятие престижа профессии.
«Совместно с федеральным центром мы в регионе создаем комфортные условия для занятия наукой, а также организуем популяризационные проекты — фестивали, акции, видео- и фотопроекты, привлекающие внимание к личности ученых», — пресс-служба правительства цитирует министра науки и инновационной политики региона Вадима Васильева.