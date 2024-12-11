Портреты молодых учёных разместили на билбордах в Новосибирске

Всего рассказано об 11 исследователях, которые добились значительных успехов в сферах биотехнологий, медицине, физике, математике, экологии. Например, один из них — Александр Гостев. Старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина разработал новые подходы к восстановлению артерий нижних конечностей.