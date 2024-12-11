Насчет газа еще не договорились, а электричества уже нет: Кто из жителей Кишинева в среду, 11 декабря, останется без света — публикуем адреса

Поставщик сообщает о запланированных на среду, 11 декабря, перерывах в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
- ул. Мунчешть, 176, Пандурилор, 19, 21, 23, 48, 50, 52 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
- ул. Дурлешть, 9999 — с 09:00 до 17:00.
- ул. Гиочеилор, 1 — с 12:00 до 17:00.
Центр:
- шос. Хынчешть, 256, 256/1, 31 Августа, 87, В. Александри, 64 — с 09:00 до 17:00.
- ул. Колумна, 170 — с 09:30 до 11:30.
Рышкановка:
- ул. А. Михаил, 28, Г. Виеру, 11, 13, 13/1, 16, 17, 17/1, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 25/1, Ренаштерий Национале, 2 — с 09:40 до 17:00.
- ул. Албишоара, 72, 76, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 16−30, И. Заикин, 58−84, Mовила луй Бурчел, 9, 23−51, M. Рошие, 5 — с 09:00 до 17:00.