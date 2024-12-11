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Где и когда начнут работать новогодние ёлки в Ташкенте?

До наступления 2025 года остаётся совсем немного, и Ташкент активно готовится к новогодним торжествам.

Источник: Vaib.Uz

На площадях, в парках и скверах столицы уже устанавливаются яркие и нарядные новогодние ёлки, а праздничное настроение с каждым днём всё больше наполняет город.

Главная ёлка столицы

Главное новогоднее дерево Ташкента, как и в прошлые годы, расположится на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои.

Часы работы: с 25 декабря по 10 января, ежедневно с 11:00 до 23:00.

Локации праздничных ёлок

Помимо главной ёлки, праздничные мероприятия запланированы в каждом районе города. Вот где вы сможете окунуться в атмосферу Нового года:

Бектемирский район:

  • Комплекс «Food City».

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Мирабадский район:

  • Парк «Фуркат».

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Мирзо-Улугбекский район:

  • Central Park.

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

Сергелийский район:

  • Центральный сквер района.

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Алмазарский район:

  • Студенческий городок.

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Шайхантахурский район:

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

  • Парк «Tashkent City».

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

Учтепинский район:

  • Эко-парк «Сеул».

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Чиланзарский район:

  • Парк имени Гафура Гуляма.

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

  • Площадь перед ледовым дворцом «Humo Arena».

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

  • Парк «Magic City».

25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.

Яккасарайский район:

  • Торговый комплекс «Next».

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.

Яшнабадский район:

  • Парк «Ашхабад».

25 декабря — 10 января, 11:00 — 20:00.

Янгихаётский район:

  • Улица «Mehrigiyo» (торговая и сервисная зона).

25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.