Где и когда начнут работать новогодние ёлки в Ташкенте?

На площадях, в парках и скверах столицы уже устанавливаются яркие и нарядные новогодние ёлки, а праздничное настроение с каждым днём всё больше наполняет город.
Главная ёлка столицы
Главное новогоднее дерево Ташкента, как и в прошлые годы, расположится на площади перед Национальной библиотекой имени Алишера Навои.
Часы работы: с 25 декабря по 10 января, ежедневно с 11:00 до 23:00.
Локации праздничных ёлок
Помимо главной ёлки, праздничные мероприятия запланированы в каждом районе города. Вот где вы сможете окунуться в атмосферу Нового года:
Бектемирский район:
- Комплекс «Food City».
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Мирабадский район:
- Парк «Фуркат».
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Мирзо-Улугбекский район:
- Central Park.
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
Сергелийский район:
- Центральный сквер района.
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Алмазарский район:
- Студенческий городок.
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Шайхантахурский район:
- Парк «Анхор Локомотив».
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
- Парк «Tashkent City».
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
Учтепинский район:
- Эко-парк «Сеул».
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Чиланзарский район:
- Парк имени Гафура Гуляма.
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
- Площадь перед ледовым дворцом «Humo Arena».
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
- Парк «Magic City».
25 декабря — 10 января, 11:00 — 22:00.
Яккасарайский район:
- Торговый комплекс «Next».
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.
Яшнабадский район:
- Парк «Ашхабад».
25 декабря — 10 января, 11:00 — 20:00.
Янгихаётский район:
- Улица «Mehrigiyo» (торговая и сервисная зона).
25 декабря — 10 января, 13:00 — 19:00.