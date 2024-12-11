Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ишимбая четыре года «зарабатывала» на своем мертвом ребенке-инвалиде

Жительница Башкирии получала соцвыплаты за уже скончавшуюся дочь-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбай женщина предстанет перед судом за мошенничество. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

45-летняя обвиняемая с 2013 года получала пенсии и другие социальные выплаты по уходу за малолетней дочерью, признанной инвалидом. Несмотря на то, что в апреле 2020-го ребенок умер, мать не стала сообщать об этом в Фонд пенсионного и социального страхования и продолжала получать деньги. С мая 2020-го по март 2024-го на ее банковский счет поступило почти полтора миллиона рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Она признала вину и все возместила. Материалы дела направлены в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.