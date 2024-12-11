Жительница Ишимбая четыре года «зарабатывала» на своем мертвом ребенке-инвалиде

45-летняя обвиняемая с 2013 года получала пенсии и другие социальные выплаты по уходу за малолетней дочерью, признанной инвалидом. Несмотря на то, что в апреле 2020-го ребенок умер, мать не стала сообщать об этом в Фонд пенсионного и социального страхования и продолжала получать деньги. С мая 2020-го по март 2024-го на ее банковский счет поступило почти полтора миллиона рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.