Опубликован график проверок газового оборудования на 2025 год в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят техническое обслуживание газифицированного жилого фонда, и уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что в Москве более 1,8 млн семей используют газовые плиты. Регулярные проверки необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации. Ответственность за содержание газового оборудования возлагается на собственников или нанимателей жилья.
«Средний срок службы газовой плиты составляет 10−12 лет. Сначала изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходимо их заменить. Газовая плита должна быть оборудована системой “газ-контроль”, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло», — добавил заммэра.
Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Жители столицы могут уточнить сведения на официальном сайте АО «Мосгаз» или в специальном Telegram-боте компании.