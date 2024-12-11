Сан-Хосе
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован график проверок газового оборудования на 2025 год в Москве

На сайте АО «Мосгаз» опубликован график плановых проверок газового оборудования в жилых домах на 2025 год. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Reuters

«Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят техническое обслуживание газифицированного жилого фонда, и уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в Москве более 1,8 млн семей используют газовые плиты. Регулярные проверки необходимы для обеспечения их безопасной эксплуатации. Ответственность за содержание газового оборудования возлагается на собственников или нанимателей жилья.

«Средний срок службы газовой плиты составляет 10−12 лет. Сначала изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходимо их заменить. Газовая плита должна быть оборудована системой “газ-контроль”, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло», — добавил заммэра.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Жители столицы могут уточнить сведения на официальном сайте АО «Мосгаз» или в специальном Telegram-боте компании.