Опубликован график проверок газового оборудования на 2025 год в Москве

«Специалисты комплекса городского хозяйства ежегодно проводят техническое обслуживание газифицированного жилого фонда, и уже опубликован график соответствующих мероприятий на следующий год. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — отметил Бирюков.