«Ъ» узнал, как столичные власти намерены развивать систему фиксации нарушений ПДД

Напомним, первые приборы могли контролировать только скорость. Между тем сейчас уже речь идет о фиксации 64 типов нарушений ПДД. Так, за последние несколько лет приборы «научили» распознавать разговаривающего по телефону за рулем водителя или непристегнутый ремень безопасности. «Готовимся к контролю за грузовиками, перевозящими мусор, — продолжил Кизлык. — Для фиксации этого состава, вероятно, нам потребуются отдельные камеры, которые разместят под определенным углом к дороге, чтобы нам было видно кузов». ЦОДД, судя по словам Кизлыка, также готовится к автоматической фиксации ОСАГО — соответствующее решение обсуждается на уровне правительства.