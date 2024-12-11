«Зима в Москве»: территория ВДНХ преобразилась к Новому году

Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах. Здесь же представлены информационно-декоративные стенды и другая яркая атрибутика праздника. Всего на территории выставки и парка «Останкино» установили около 300 тематических конструкций, которые создают настроение праздника и впечатляют разнообразием. А на цифровых экранах и других объектах разместили баннеры проекта «Зима в Москве».
Перед аркой главного входа разместили гигантский шар. Поверхность огромной елочной игрушки отделана золотым кружевом и светится яркими цветами. Внутри есть скамейки, на которые можно присесть, чтобы отдохнуть и сделать несколько снимков.
На Центральной аллее установили семь сияющих семиметровых ворот. За ними красуется доминанта праздничного убранства ― светящаяся арка. Ее высота — более 18 метров, это половина размера арки главного входа. Такую новогоднюю конструкцию установили возле павильона № 1 «Центральный», здесь же посетители могут полюбоваться шарами-подвесками и сверкающей иллюминацией.
В северном и южном розариях появились трехметровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы.
Знак приближающегося Нового года — число 2025 высотой до 5,5 метра — можно увидеть на площади перед аркой главного входа, у станции канатной дороги «Северная», у арки южного входа и за павильоном № 34 «Космос». А самый главный символ зимнего праздника ― наряженную ель ― поставили сразу в нескольких уголках выставки. Деревья высотой от шести до 17 метров расположены на катке ВДНХ, у музея «Атом», возле площади Промышленности, у интерактивного музейного комплекса «Буран», в зоне ландшафтного парка и в парке «Останкино».
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря 2024 до 28 февраля 2025 года. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.