«Зима в Москве»: территория ВДНХ преобразилась к Новому году

Площадки ВДНХ в рамках проекта «Зима в Москве» преобразились к новогодним праздникам. Украшенные ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры и особая иллюминация появились перед аркой главного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах. Здесь же представлены информационно-декоративные стенды и другая яркая атрибутика праздника. Всего на территории выставки и парка «Останкино» установили около 300 тематических конструкций, которые создают настроение праздника и впечатляют разнообразием. А на цифровых экранах и других объектах разместили баннеры проекта «Зима в Москве».