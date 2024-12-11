Бесцветным реагентом обрабатывают центральные улицы Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал, как и чем обрабатывают пешеходную часть города.
— Предприятия по благоустройству продолжают обрабатывать тротуары и проезжую часть противогололедными средствами, так как из-за мелкого дождя и температуры воздуха ниже ноля на поверхности дорог начала образовываться ледяная корка, — написал в своем телеграм-канале глава города.
Работы проводятся днем и ночью. Специалисты посыпают пешеходные зоны и проезжую часть пескосмесью. Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева была приобретена дополнительная малогабаритная техника для обработки тротуаров. Проспект Революции и улицы Плехановская, Кольцовская, Кирова, Платонова и Станкевича обрабатываются практически бесцветным реагентом, чтобы избежать накопления песка в центральных районах города.
Сергей Петрин поручил обратить особое внимание на лестницы, подходы к остановкам, пешеходные переходы, мосты, а также спуски и подъемы на магистральных улицах.