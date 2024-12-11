Бесцветным реагентом обрабатывают центральные улицы Воронежа

— Предприятия по благоустройству продолжают обрабатывать тротуары и проезжую часть противогололедными средствами, так как из-за мелкого дождя и температуры воздуха ниже ноля на поверхности дорог начала образовываться ледяная корка, — написал в своем телеграм-канале глава города.