В поселке Новонукутский отремонтировали стадион

Капитальный ремонт стадиона им. Г. И. Петрова завершили в поселке Новонукутский Иркутской области. Обновили спортивный объект благодаря региональной программе «Развитие физической культуры и спорта», для этого было выделено 27,3 млн рублей.
Стартовал ремонт весной 2023 года. За это время были установлены две модульные трибуны, на которых могут разместиться по 32 болельщика. Обустроили площадки для игры в волейбол и футбол, сектор легкой атлетики. Кроме того, здесь появились гостевая юрта, теннисный корт и площадка для игры в городки. Провели и работы по благоустройству территории: смонтировано освещение территории стадиона, появилась система охранного наблюдения, заменили ограждение.
— Современный объект сможет принимать соревнования различного уровня, позволит комфортно размещать спортсменов из других районов и предоставит жителям все условия для занятий спортом и сдачи нормативов ГТО, — подчеркнул осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Уже сейчас стадион открыт для всех желающих заниматься спортом: сюда приходят тренироваться сотни местных жителей. Это прежде всего воспитанники спортивных школ и секций, а также все желающие вести активный образ жизни.
Как отметили в областном министерстве спорта, по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» в Усть-Ордынском Бурятском округе продолжается капремонт стадионов в поселке Бохан и в селе Бильчир Осинского района.