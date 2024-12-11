В поселке Новонукутский отремонтировали стадион

Стартовал ремонт весной 2023 года. За это время были установлены две модульные трибуны, на которых могут разместиться по 32 болельщика. Обустроили площадки для игры в волейбол и футбол, сектор легкой атлетики. Кроме того, здесь появились гостевая юрта, теннисный корт и площадка для игры в городки. Провели и работы по благоустройству территории: смонтировано освещение территории стадиона, появилась система охранного наблюдения, заменили ограждение.