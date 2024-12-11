«Работа для него была поэзией»: ушёл из жизни синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый

В Калининграде на 70-м году жизни скончался Виктор Будовый — учёный, синоптик, проработавший не один десяток лет в Гидрометцентре. Об этом «Клопс» сообщила супруга Виктора Ивановича Раиса.
«Виктор был любящим мужем и отцом, нежным дедушкой, преданным своей семье. Мне очень повезло в жизни, я встретила того единственного человека, которым всю жизнь очень гордилась и горжусь. Мы не дожили до золотой свадьбы два с половиной года. У нас две дочери, внук и внучка», — рассказывает Раиса.
По образованию Виктор Иванович Будовый — военный метеоролог. Такие специалисты наблюдают за гидрометеорологической обстановкой, анализируют собранные данные и передают их на командные пункты для выполнения разных задач.
В 1978 году он закончил Ленинградскую военно-инженерную академию имени А. Ф. Можайского. Служил в дивизии дальней авиации в Воздвиженке Уссурийского района Приморского края. Затем 5 лет — в синоптической службе Южной группы войск в Будапеште. Потом был Калининград. В конце 1999 года вышел в отставку, работал в частной фирме и занимался наукой.
«Выступал с докладами на международных конференциях по изменению климата, проходивших в Европе, Латинской Америке, Китае. Его методика прогнозирования Эль-Ниньо была взята для мониторинга, но тогда его расчёты, его видение противоречили преобладающей установке на глобальное потепление, связанное с влиянием человека. Сейчас его исследования начинают подтверждаться и обсуждаться в научных сообществах», — рассказывает супруга Виктора Ивановича.
С 2006 года учёный работал в Гидрометцентре и продолжал заниматься исследованиями. В 2011 получил грамоту от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды как лучший синоптик России.
Виктор Иванович всю жизнь писал стихи, руководил поэтическим кружком. «Но большей поэзией для него была его профессия. Он беззаветно был предан метеорологии. В последние месяцы жизни, когда не мог говорить после инсульта, он включал компьютер, каким-то чудесным образом находил профессиональные сайты, которыми пользовался только он, и на пальцах мне объяснял составленные прогнозы. Я тоже по образованию инженер-синоптик, поэтому всё было понятно. Он побеждал болезнь, но проклятый тромб поставил точку в его жизни», — с печалью говорит Раиса.
Виктор Иванович Будовый похоронен на Военно-мемориальном комплексе «Курган славы» в Медведевке. Редакция «Клопс» выражает соболезнования родным и близким покойного.