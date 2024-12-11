«Работа для него была поэзией»: ушёл из жизни синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый

Виктор Иванович всю жизнь писал стихи, руководил поэтическим кружком. «Но большей поэзией для него была его профессия. Он беззаветно был предан метеорологии. В последние месяцы жизни, когда не мог говорить после инсульта, он включал компьютер, каким-то чудесным образом находил профессиональные сайты, которыми пользовался только он, и на пальцах мне объяснял составленные прогнозы. Я тоже по образованию инженер-синоптик, поэтому всё было понятно. Он побеждал болезнь, но проклятый тромб поставил точку в его жизни», — с печалью говорит Раиса.