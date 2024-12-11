Алматинские волонтёры завершили Марафон добрых дел

С 4 по 9 декабря в Алматы прошёл Марафон добрых дел, приуроченный к Международному дню волонтёров. Более 20 мероприятий объединили сотни участников, сообщает El.kz. со ссылкой на акимат южной столицы.
Волонтёры оказали помощь детям из детских домов, ухаживали за животными в приютах, устраивали благотворительные концерты для пенсионеров и проводили экологические мастер-классы. В рамках проекта «Наркостоп» добровольцы закрасили рекламу наркотиков, а в челлендже Oz ortana Qamqor bol раздавали горячий чай сотрудникам коммунальных служб.
В Алматы действует более 30 крупных волонтёрских организаций, объединяющих свыше 50 000 человек. За год проведено более 800 акций, направленных на помощь нуждающимся, пожилым людям, улучшение экологии и реализацию социальных проектов.
Марафон завершился награждением самых активных участников, чьи усилия делают Алматы уютнее, теплее и человечнее.