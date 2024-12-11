АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Ольга Рыпакова возглавила Федерацию легкой атлетики Казахстана.
Об этом сообщили в Минтуризма и спорта Казахстана на итоговом заседании Федерации за 2024 год.
Чемпионка Олимпиады сменила Даниала Ахметова, который объявил о досрочном прекращении своих полномочий.
Как сообщили в Минспорта, глава ведомства Ербол Мырзабосынов поблагодарил Даниала Ахметова за плодотворную работу и пожелал успехов Ольге Рыпаковой.
«Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента Федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты», — отметил Ербол Мырзабосынов.
Легкой атлетикой в Казахстане профессионально занимаются более 360 тысяч человек. Поэтому мы должны вывести легкую атлетику на новый уровень и усилить ее популярность на международной арене, подчеркнул министр.