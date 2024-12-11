СК Беларуси: спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского»

Также говорится, что, согласно общему замыслу, названная группа граждан, кроме участия в боевых действиях на территории соседней страны, «объединена идеей дальнейшего вторжения в Республику Беларусь для инициирования вооруженных столкновений» с правоохранительными органами и вооруженными силами страны, захвата госвласти преступным путем, ликвидации граждан, которые не согласны с пропагандируемой ими идеологией.