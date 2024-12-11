СК Беларуси: спецпроизводство начато против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского»

СК начал спецпроизводство против пяти участников террористической организации «Полк Калиновского». Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что главным управлением Следственного комитета была начата процедура специального производства в отношении пяти участников террористической указанной организации, в состав которой вошли наиболее радикальные представители экстремистских ячеек, которые скооперировались в незаконное вооруженное формирование на территории Украины.
Согласно данным ведомства, в 2022 году группа граждан Республики Беларусь, которая преследует цели по захвату государственной власти в стране преступным путем, продвигающая идеи расовой, национальной вражды, шовинизма, скрывающаяся от уголовного преследования, создала на украинской территории указанную преступную организацию, которая была признана террористической в Беларуси.
«Одним из направлений ее деятельности стало вооруженное сопротивление силам Российской Федерации при проведении специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе.
Также говорится, что, согласно общему замыслу, названная группа граждан, кроме участия в боевых действиях на территории соседней страны, «объединена идеей дальнейшего вторжения в Республику Беларусь для инициирования вооруженных столкновений» с правоохранительными органами и вооруженными силами страны, захвата госвласти преступным путем, ликвидации граждан, которые не согласны с пропагандируемой ими идеологией.
В Следственном комитете добавили, что в целях масштабирования своей деятельности, вербовки наемников, участниками названной террористической организации была создана сеть телеграм-каналов, а также чатов, через которые подыскивали соучастников для совершения преступлений, в том числе терактов на территории Беларуси.
«В качестве наемников в основном отбирались лица из “околомаргинальных” кругов, футбольных ультрас, радикальных националистических группировок, поддерживающих неофашистские взгляды, сторонники насилия и отрицания правопорядка», — заявили в пресс-службе СК.
Подчеркивается, что действия участников террористической организации были квалифицированы по целому ряду статей.
Ранее КГБ сказал, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.
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