В Узбекистане появилась деревня Санта-Клауса

Деревня Санта-Клауса в Узбекистане — это не просто туристический объект, а место, где дети и взрослые могут окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать Узбекистан ещё более привлекательным для туристов со всего мира.