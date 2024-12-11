В Узбекистане появилась деревня Санта-Клауса

Деревня Санта-Клауса уже представлена более чем в 50 странах мира, и теперь Узбекистан стал частью этого списка. Посетителей здесь встречает настоящий Санта из Лапландии, который лично позаботится о том, чтобы ни один ребёнок не остался без подарка.
«Я впервые вижу такое место в Узбекистане. Мне очень понравилась волшебная атмосфера. Везде лежит снег, а в этом живописном районе создана уникальная праздничная атмосфера. Деда Мороза я видел, но Санта-Клауса — впервые. Новогодние декорации здесь просто потрясающие. Думаю, парк Санта-Клауса станет новым туристическим направлением», — отметил один из посетителей.
По словам инициаторов проекта, открытие деревни Санта-Клауса способствует переносу культурного наследия Финляндии в Узбекистан. Этот проект нацелен на укрепление международных связей, развитие туризма и создание основы для будущего сотрудничества в творческих и коммерческих сферах.
Парк Санта-Клауса привлекает не только волшебной атмосферой, но и своей экологической чистотой и горными пейзажами.
«Таких гор в Финляндии не найти. Я уверен, что этот парк привлечет множество туристов. Я бы хотел рассказать об этом месте иностранным друзьям и заняться его продвижением», — отметил один из гостей.
Деревня Санта-Клауса в Узбекистане — это не просто туристический объект, а место, где дети и взрослые могут окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. Это ещё один шаг к тому, чтобы сделать Узбекистан ещё более привлекательным для туристов со всего мира.