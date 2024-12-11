Новые службы появятся в школах Казахстана

«Для обеспечения единого подхода к работе таких служб утверждены методические рекомендации, разработанные НАО им. Ы. Алтынсарина. Они включают теоретические и практические материалы, необходимые для создания и успешного функционирования служб школьной медиации. Эти рекомендации станут основой для внедрения медиативных практик в организациях образования», — говорится в сообщении, распространенном 11 декабря 2024 года.