Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступил на самодельную взрывчатку: туймазинские хирурги прооперировали раненого участника СВО

Врачи из Башкирии спасли наступившего на взрывчатку бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи помогли участнику специальной военной операции с серьезным ранением. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Военнослужащий получил травму стопы после того, как наступил на самодельную взрывчатку. В военном госпитале ему оказали первую помощь и удалили часть осколков. Мужчины отправили в отпуск домой для дальнейшего лечения и восстановления.

Врачи Туймазинской центральной районной больницы вылечили раны, переломы и удалили три осколка. Операция была сложной, поскольку инородные тела были между костями предплюсны. В этой области находится множество нервов, сосудов и сухожилий, задев и повредив которые, можно вызвать обильное кровотечение и нарушить функции стопы.

К счастью, операция прошла успешно. Сейчас пациент продолжает восстанавливаться.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.