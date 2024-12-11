Наступил на самодельную взрывчатку: туймазинские хирурги прооперировали раненого участника СВО

В Башкирии врачи помогли участнику специальной военной операции с серьезным ранением. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Военнослужащий получил травму стопы после того, как наступил на самодельную взрывчатку. В военном госпитале ему оказали первую помощь и удалили часть осколков. Мужчины отправили в отпуск домой для дальнейшего лечения и восстановления.
Врачи Туймазинской центральной районной больницы вылечили раны, переломы и удалили три осколка. Операция была сложной, поскольку инородные тела были между костями предплюсны. В этой области находится множество нервов, сосудов и сухожилий, задев и повредив которые, можно вызвать обильное кровотечение и нарушить функции стопы.
К счастью, операция прошла успешно. Сейчас пациент продолжает восстанавливаться.
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