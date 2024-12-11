Наступил на самодельную взрывчатку: туймазинские хирурги прооперировали раненого участника СВО

Врачи Туймазинской центральной районной больницы вылечили раны, переломы и удалили три осколка. Операция была сложной, поскольку инородные тела были между костями предплюсны. В этой области находится множество нервов, сосудов и сухожилий, задев и повредив которые, можно вызвать обильное кровотечение и нарушить функции стопы.