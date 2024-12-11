Прокуратура контролирует ситуацию с отоплением в Таганроге после ракетной атаки

Напомним, Таганрог подвергся атаке этой ночью. Повреждения получило промышленное предприятие, на парковке сгорели 14 машин. Также пострадала котельная на улице Циолковского, после этого отопление пропало в 27 многоквартирных домах. Завершить ремонт на котельной обещают сегодня к 12 часам.