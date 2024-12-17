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Бородина высказалась об интервью Собчак словами «потом все заканчивается решеткой»

Известная российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об интервью журналистки Ксении Собчак. Своим мнением о работах коллеги по телепроекту «Дом-2» она поделилась в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Ведущий шоу рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) напомнил, что побывал на интервью у Собчак и пошутил, что он «еле отскочил». «Кстати, ты отскочил. Каждый кто [побывает] у Ксюши на интервью — потом все заканчивается решеткой», — заявила Бородина о последствиях, с которыми сталкиваются герои бесед журналистки.

При этом она призналась, что ей нравится контент, который выпускает Собчак. По словам Бородиной, ее бывшая коллега выросла как журналист.

Ранее Бородина рассказала о сложностях работы с Собчак на «Доме-2». Ведущая вспомнила, что ей запрещали говорить в кадре во время работы с журналисткой. Бородина добавила, что ей было трудно подстраиваться под Собчак.

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