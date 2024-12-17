Бородина высказалась об интервью Собчак словами «потом все заканчивается решеткой»

Ведущий шоу рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) напомнил, что побывал на интервью у Собчак и пошутил, что он «еле отскочил». «Кстати, ты отскочил. Каждый кто [побывает] у Ксюши на интервью — потом все заканчивается решеткой», — заявила Бородина о последствиях, с которыми сталкиваются герои бесед журналистки.