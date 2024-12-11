Суд потребовал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Большой Конюшенной

На объекте были произведены несогласованные перепланировки, жилое помещение переоборудовали для оказания услуг для постояльцев.
Как уточнили в ведомстве, информация об отеле распространялась в интернете, заселение осуществлялось путем предоставления за плату меблированных гостевых комнат с отдельным санузлом, спальным местом и общей зоной, в которых возможно проживание на краткосрочной и долгосрочной основе.
Проверка прокуратуры показала, что квартира в жилом доме используется для осуществления предпринимательской деятельности в нарушение ст. 17 Жилищного кодекса РФ, согласно которой запрещено размещать в жилых помещениях гостиницы, а жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
В суд было направлено исковое заявление об обязании устранить нарушения жилищного законодательства. В итоге требования районной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Ответчика обязали в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу прекратить использовать жилое помещение не по назначению.
Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании около 200 незаконно проживающих в Петербурге иностранцев после проверки хостелов на Заневском проспекте и улице Харченко.