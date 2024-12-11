Суд потребовал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Большой Конюшенной

Как уточнили в ведомстве, информация об отеле распространялась в интернете, заселение осуществлялось путем предоставления за плату меблированных гостевых комнат с отдельным санузлом, спальным местом и общей зоной, в которых возможно проживание на краткосрочной и долгосрочной основе.