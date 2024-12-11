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За выделенными полосами в Челябинске будут следить ещё шесть камер

В Челябинске установили ещё шесть стационарных камер для контроля за выделенными полосами для общественного транспорта. Они будут фиксировать правонарушения при выезде машин на «выделенки».

Источник: Pchela.News

Четыре комплекса фото-видео фиксации появились в коридоре улиц Северо-Крымская, Труда и Энгельса, ещё две — на проспекте Ленина.

— Всего в Челябинске уже 17 участков выделенных полос контролируется стационарными комплексами. А также в пилотном режиме установлен мобильный комплекс на одном из автобусов большого класса, — рассказали в Telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации».

За выезд на выделенную полосу предусмотрен административный штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

В Челябинске в 2025 году на 50 километров увеличат протяжённость выделенных полос для общественного транспорта. «Выделенки» могут появиться на улицах Братьев Кашириных, Бейвеля, Кирова, Дзержинского, Гагарина, на Свердловском проспекте и проспекте Ленина.