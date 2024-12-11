70 тысяч человек лишили права на компенсации: Кто из жителей Молдовы будет оплачивать огромные счета за коммуналку в полном объеме — список «неуязвимых»

Алексей Бузу отметил, что за ноябрь компенсации получат чуть более 634 тыс. домохозяйств, что составляет около 90% от общего числа заявителей в 703 тыс. человек. Лиц, не имеющие права на получение компенсации, просят следить за обновленной информацией в личном кабинете на платформе Comepnsatii.gov.md, особенно тех, кто отапливается природным газом, чтобы узнать, какова сумма компенсации за декабрь.