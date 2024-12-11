70 тысяч человек лишили права на компенсации: Кто из жителей Молдовы будет оплачивать огромные счета за коммуналку в полном объеме — список «неуязвимых»

Почти 70 тысяч заявителей не имеют права на компенсацию за энергоносители в ноябре. Но они могут претендовать на декабрь, после повышения тарифов и корректировки сумм компенсаций. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу, передает IPN.
Алексей Бузу отметил, что за ноябрь компенсации получат чуть более 634 тыс. домохозяйств, что составляет около 90% от общего числа заявителей в 703 тыс. человек. Лиц, не имеющие права на получение компенсации, просят следить за обновленной информацией в личном кабинете на платформе Comepnsatii.gov.md, особенно тех, кто отапливается природным газом, чтобы узнать, какова сумма компенсации за декабрь.
Министр уточнил, что если у домохозяйства есть товары, активы и акции, кадастровая стоимость которых превышает два с половиной миллиона леев, они не получат компенсацию. В системе зарегистрировано около 1520 таких заявителей.
При этом на компенсацию не утверждаются те, кто в предыдущем году получил дивиденды на сумму более 300 тыс. леев. Одним из критериев приемлемости является историческое потребление. Семьи, у которых прошлой зимой ежемесячное потребление газа было равно или превышало 350 кубометров газа, не учитываются.
Алексей Бузу добавил, что в этом году были ситуации, когда заявители задекларировали нулевой доход. Однако доходы были выявлены в открытых источниках, и система автоматически включила их в расчет. При этом, если человек трудоспособен, но декларирует нулевой доход, система автоматически указывает доход, эквивалентный минимальной заработной плате в экономике.
— Около 59 500 заявителей имеют доход, при котором потребление энергии составляет менее 20% ежемесячного бюджета семьи, доступного для оплаты энергии. Около 1500 претендентов имеют ежемесячный доход от 10 500 до 15 500 леев. Эти домохозяйства не получат компенсации в ноябре, но в декабре у них есть шанс, — сказал Алексей Бузу.
Министр призывает граждан, не согласных с оценками системы, звонить на зеленую линию 080005000.
— Если после повторной проверки мы выявим, что в системе допущены определенные ошибки, мы выплатим новую компенсацию задним числом, даже если это выяснится в декабре, или в январе, — добавил министр.