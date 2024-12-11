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Певец Фирдус Тямаев станет хедлайнером празднования Нового года в Елабуге

Татарский эстрадный артист исполнит свои хиты.

Источник: Комсомольская правда

Певец Фирдус Тямаев станет хедлайнером празднования Нового года в Елабуге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Татарский эстрадный артист исполнит свои хиты на главном городском празднике в парке «Гуляй». Мероприятие стартует в 18:00 с награждения победителей муниципальных конкурсов. После посетителей ждет концерт творческих коллективов. Выступление Фирдуса Тямаева запланировано в 20:00. Оно продлится в течение часа.

Напомним, в Казани каркас центральной елки обновят за 10,5 миллиона рублей. Средства на эти цели выделены из городского бюджета.

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