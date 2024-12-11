Гильмутдинов: в Татарстане распадается каждая вторая семья

В Татарстане разводится каждая вторая семья. Об этом на конгрессе сообщил депутат Госдумы от республики Ильдар Гильмутдинов.
По словам парламентария, нужно учить молодежь, что брак — это труд, а не только совместные времяпровождения в кафе и ресторанах. Он добавил, что в России есть серьезные проблемы с демографией.
Как отметил спикер, родители чересчур опекают детей и не учат строить семью. Также была поднята тема запрета на аборты и необходимости больше рожать.
Напомним, в Татарстане снизилась рождаемость. Тенденция зафиксирована в первом квартале текущего года.