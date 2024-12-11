Госкомвоенпром сказал об успешных испытаниях новой белорусской зенитной ракеты. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
«Госкомвоенпром успешно провел завершающий этап испытаний отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК “Бук-МБ2” до 70 км», — отметили в ведомстве.
В сообщении сказано, что во вторник, 10 декабря, на территории авиационного полигона совместно с Министерством обороны прошли испытания первой белорусской зенитной управляемой ракеты, которая была разработана Госкомвоенпромом.
В пресс-службе заметили, что боевая стрельба оказалась завершающим этапом в разработке белорусского зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ2», принятый на вооружение, с отечественной управляемой ракетой 9М318.
В ведомстве пояснили, что названная ракета предназначается для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов (включая и те, которые находятся в режиме зависания) при условии интенсивного радиоэлектронного противодействия. Также говорится про надводные и радиоконтрастные наземные цели.
Отмечается, что ракета конструировалась по современным технологиям при учете мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов. Особенность данной ракеты состоит в наличии активной головки самонаведения, позволяющей поражать цели (речь в том числе идет и про цели с низкой отражающей поверхностью) с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.
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