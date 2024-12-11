Госкомвоенпром сказал об успешных испытаниях новой белорусской зенитной ракеты

Отмечается, что ракета конструировалась по современным технологиям при учете мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов. Особенность данной ракеты состоит в наличии активной головки самонаведения, позволяющей поражать цели (речь в том числе идет и про цели с низкой отражающей поверхностью) с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.