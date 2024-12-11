Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко

— Встречались с Олегом Дмитриевичем в октябре, в день 130-летия РКЦ «Прогресс», где он работал ведущим инженером и начинал свой путь по покорению космоса. Перед общением коллеги передали мне информацию, что уже длительное время не решается вопрос с присвоением ему звания «Почетный гражданин Самарской области». Пообещал, что всё сделаем. Рад, что всё получилось и заслуженная награда нашла Героя, — прокомментировал глава региона.