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Архитекторы начинают проектирование «Сарафанова городка» в Иркутске

Художественные концепции помогали разрабатывать студенты во время летней практики.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске скоро приступят к проектированию «Сарафанова городка» по обустройству Каштаковской рощи. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании региона.

Архитектурные и художественные концепции помогали разрабатывать студенты во время летней практики. Для этого выезжали на место, чтобы ознакомиться с территорией и создать подробный план.

— Архитекторам в ближайшее время предстоит ответственная работа — проектирование территории, в котором будут учтены и наработки студентов, — сообщил депутат ЗС Иркутской области Алексей Распутин.

Кстати, с просьбой создания нового общественного пространства в начале 2024 обратился настоятель расположенного рядом с рощей Князе-Владимирского храма отец Алексей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершили реставрацию памятника истории и культуры, который находится на Каландаришвили, 12.