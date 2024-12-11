Архитекторы начинают проектирование «Сарафанова городка» в Иркутске

В Иркутске скоро приступят к проектированию «Сарафанова городка» по обустройству Каштаковской рощи. Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании региона.
Архитектурные и художественные концепции помогали разрабатывать студенты во время летней практики. Для этого выезжали на место, чтобы ознакомиться с территорией и создать подробный план.
— Архитекторам в ближайшее время предстоит ответственная работа — проектирование территории, в котором будут учтены и наработки студентов, — сообщил депутат ЗС Иркутской области Алексей Распутин.
Кстати, с просьбой создания нового общественного пространства в начале 2024 обратился настоятель расположенного рядом с рощей Князе-Владимирского храма отец Алексей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске завершили реставрацию памятника истории и культуры, который находится на Каландаришвили, 12.