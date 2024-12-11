Жуков обратится к Бастрыкину по вопросу блокировки фильма «Руки вверх»

Ситуация усложнилась после того, как фильм «Руки вверх» был выложен на стриминговые сервисы. Сторона Черкасова подала иск с требованием взыскать 10 миллионов рублей. При чем документ был подан от компании, которая принадлежит жене Черкасова, а не самим «Джемом».