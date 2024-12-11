Жуков обратится к Бастрыкину по вопросу блокировки фильма «Руки вверх»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он попросил помочь в судебных спорах за право на песни коллектива, сообщает ТАСС.
К обращению также присоединилось «Первое музыкальное издательство». Документ был направлен в СК и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. Кроме того, три иска поданы в Арбитражный суд города Москвы о признании права на произведения, исполнения и фонограммы.
В документе указано, что Жуков является законным правообладателем произведений и добросовестным участником рынка. Он просит помочь в борьбе с «произволом и самоуправством генерального директора музыкального издательства “Джем” Андрея Черкасова».
Авторы обращения напомнили, что Черкасов инициировал блокировку разных ресурсов в Сети, которые публиковали композиции группы «Руки вверх». Уже много лет «Джем» предъявляет претензии на результаты интеллектуальной деятельности, однако эти действия сам Жуков называет простым «рейдерством».
Ситуация усложнилась после того, как фильм «Руки вверх» был выложен на стриминговые сервисы. Сторона Черкасова подала иск с требованием взыскать 10 миллионов рублей. При чем документ был подан от компании, которая принадлежит жене Черкасова, а не самим «Джемом».
В иске Жукова отмечается причина подачи заявления от новой компании. Это было сделано после того, как 20 ноября правоохранители возбудили уголовное дело, обнаружив подделку документов, которые якобы подтверждают права «Джема» на песни «Руки вверх». Потерпевшим по делу признан солист коллектива.
Ранее онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора удалил фильм «Руки вверх» из-за судебного спора между правообладателями. Надзорный орган объяснил необходимость удалить фильм принятыми судом обеспечительными мерами.