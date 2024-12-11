Прогнозы об относительно тёплой зиме в Хабаровском крае пока не сбываются

В старину знали, что 12 декабря — день Парамона. Дрова уже должны быть запасены, иначе лес так заметет, что их не найти. А без дров зиму не пережить. Топили баньку. В этот день забивали гвоздь в нижнее бревно бани, чтобы она хорошо топилась и все, кто парится в ней, были здоровы.