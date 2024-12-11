Прогнозы об относительно тёплой зиме в Хабаровском крае пока не сбываются

Зима в Хабаровском крае устанавливает свои правила. Декабрь — значит непременно морозы и ветры. А ведь, помнится, синоптики обещали нам теплую зиму. Впрочем, понятие «теплая зима», очевидно, у всех разное. Морозы под 40 градусов вполне укладываются в нашу реальность.
Именно морозы в −35…-37 градусов ожидаются ночью 12 декабря в селе имени Полины Осипенко, днем там −23…-25. В Чегдомыне на рассвете столбики термометра опустятся до отметки −32…-34, днем до −22…-24 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур −26…-28, дневной −18…-20 градусов. В Николаевске-на-Амуре ночью −24…-26, днем −17…-19 градусов. В Чумикане не так холодно, ночью −21…-23, днем −18…-20 градусов, но сильный шквалистый ветер порывами 15−20 метров в секунду. В Аяне температурный фон еще выше, ночью всего −17…-19 градусов, днем −13…-15 градусов, но задует все тот же ветер. Так что северянам мало не покажется! В Охотске тихо, ночные температуры там −18…-20, дневные −16…-18 градусов.
В Троицком в темное время суток −23…-25, в светлое −15…-17 градусов, в Советской Гавани на рассвете −19…-21, во второй половине дня −10…-12 градусов. На юге температуры пока спокойные. Так, в Бикине ночью −19…-21, днем всего −9…-11 градусов, в Вяземском на рассвете −18…-20, после полудня −12…-14 градусов. В Хабаровске 12 декабря, в четверг ночью ожидается от −20 до −22, днем −13…-15 градусов.
В старину знали, что 12 декабря — день Парамона. Дрова уже должны быть запасены, иначе лес так заметет, что их не найти. А без дров зиму не пережить. Топили баньку. В этот день забивали гвоздь в нижнее бревно бани, чтобы она хорошо топилась и все, кто парится в ней, были здоровы.
Хорошей приметой считалось ходить в гости в Парамонов день и брать что-то взаймы. Это могли быть любые продукты или бытовые мелочи. Наши предки верили, что якобы это принесет удачу, здоровье и счастье в следующем году. Очень сомневаюсь! Взятое-то же надо было возвращать. И какое, скажите на милость, тут счастье?