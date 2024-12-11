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Четыре поселка под Омском и пожарную часть временно отключат от питьевой воды

В среду, 11 декабря 2024 года, в пресс-службе ОмскВодоканала анонсировали ремонт магистрального водопровода в Советском административном округе города.

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 11 декабря 2024 года, в пресс-службе «ОмскВодоканала» анонсировали ремонт магистрального водопровода в Советском административном округе города.

Заявляется, что работы пройдут 18 декабря с 10:00 до 23:00 часов по адресам: Красноярский тракт и Комбинатская.

В связи с проведением работ под отключение попадают четыре поселка под Омском, пожарная часть и предприятия:

  • ул. Красноярский тракт, 40/1, 64, 107, 115, 123, 151/1;
  • ул. Комбинатская, 38, 46;
  • пр. Губкина, 21;
  • поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
  • Нефтяной переулок, 18, 20
  • концерн «Калина»;
  • ЗАО «Сибнефтепродукт»;
  • 23-я Пожарная часть 5-й отряд ФПС по Омской области.

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