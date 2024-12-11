Четыре поселка под Омском и пожарную часть временно отключат от питьевой воды

В среду, 11 декабря 2024 года, в пресс-службе «ОмскВодоканала» анонсировали ремонт магистрального водопровода в Советском административном округе города.
Заявляется, что работы пройдут 18 декабря с 10:00 до 23:00 часов по адресам: Красноярский тракт и Комбинатская.
В связи с проведением работ под отключение попадают четыре поселка под Омском, пожарная часть и предприятия:
- ул. Красноярский тракт, 40/1, 64, 107, 115, 123, 151/1;
- ул. Комбинатская, 38, 46;
- пр. Губкина, 21;
- поселки Надеждино, Ключи, Харино, Береговой;
- Нефтяной переулок, 18, 20
- концерн «Калина»;
- ЗАО «Сибнефтепродукт»;
- 23-я Пожарная часть 5-й отряд ФПС по Омской области.