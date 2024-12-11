В Ташкенте собираются навести порядок на дорогах

Пробки и неработающие решения
Пробки в Ташкенте остаются одной из самых острых проблем. Ежедневно жители сталкиваются с 7−9-бальными заторами, которые порой доходят до 10 баллов.
Одним из решений должны были стать выделенные полосы для общественного транспорта. На них можно было бы значительно ускорить движение автобусов, интервал между которыми за последние два года сократился в два раза. Однако в реальности эти полосы не работают: водители личных автомобилей продолжают использовать их, что затрудняет движение общественного транспорта.
На данный момент нарушителей штрафуют лишь за неправильную остановку или стоянку, что никак не влияет на массовое игнорирование правил.
Что предлагает новый законопроект?
Новый законопроект вводит несколько ключевых изменений:
- Штрафы за езду по выделенным полосам. Заезд на автобусную полосу теперь станет отдельным нарушением с соответствующей ответственностью.
- Защита тротуаров, велодорожек и зелёных зон. Водителям, использующим эти зоны для движения или стоянки, будут грозить штрафы.
- Борьба с незаконными заграждениями. Запрещается установка препятствий, блокировка дорог и создание помех для движения транспорта и пешеходов.
Почему это важно?
Эти меры направлены на:
- Сокращение пробок. Общественный транспорт станет более быстрым и удобным, что может мотивировать жителей пересесть на автобусы.
- Улучшение городской инфраструктуры. Меньше хаоса на дорогах — больше порядка.
- Снижение стресса для пассажиров. Быстрый и регулярный общественный транспорт сократит время ожидания и сделает поездки комфортнее.
Впереди долгий путь к реализации
Принятие закона — это только первый шаг. Впереди ещё два чтения, утверждение в Сенате и подпись президента. Однако главное — это реализация. Без чёткой работы УБДД, внедрения камер фиксации нарушений и грамотного информирования граждан все усилия могут оказаться напрасными.
Пока общественный транспорт остаётся заложником общей дорожной ситуации, законопроект даёт надежду на изменения. Но чтобы он действительно заработал, потребуется комплексный подход к управлению дорожным движением и культуре вождения. Возможно, в скором будущем автобусы начнут двигаться быстрее, а водители дважды подумают, прежде чем заехать на чужую полосу. Однако пока горячие головы на дорогах продолжают мешать не только своим коллегам-водителям, но и пассажирам автобусов.