В Ташкенте собираются навести порядок на дорогах

Одним из решений должны были стать выделенные полосы для общественного транспорта. На них можно было бы значительно ускорить движение автобусов, интервал между которыми за последние два года сократился в два раза. Однако в реальности эти полосы не работают: водители личных автомобилей продолжают использовать их, что затрудняет движение общественного транспорта.