Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане откроется центр ИТ-образования Китайского университета. Об этом было объявлено в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий с руководством Сидианского университета, сообщает пресс-служба ведомства.
Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и КНР в сфере цифрового образования, инноваций, а также возможности дальнейшего расширения взаимоотношений.
Сообщается, что начиная с 2025 года университет совместно с Центром развития цифрового образования запустит образовательную программу в области цифровизации для узбекской молодежи.
«Сообщалось, что вопрос создания филиала вуза в Узбекистане обсуждается на соответствующем уровне, изучаются возможности, достигнута договоренность о создании при вузе в Узбекистане центра ИТ-образования», — говорится в отчете.
Заместитель министра предложил привлечь в узбекский университет квалифицированного специалиста для развития цифрового образования и внедрения передового опыта КНР в Узбекистане.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Xidian University и университетом INHA в Ташкенте.
Для справки: Университет Xidian (Сидиан) был основан в 1931 году и является одним из ведущих университетов Китая. Университет известен своей мощной научной базой в области электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.