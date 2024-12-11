Сан-Хосе
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайский университет откроет в Узбекистане центр IT-образования — подробности

Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между университетом Сидиан (КНР) с университетом INHA в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане откроется центр ИТ-образования Китайского университета. Об этом было объявлено в ходе встречи заместителя министра цифровых технологий с руководством Сидианского университета, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Узбекистаном и КНР в сфере цифрового образования, инноваций, а также возможности дальнейшего расширения взаимоотношений.

Сообщается, что начиная с 2025 года университет совместно с Центром развития цифрового образования запустит образовательную программу в области цифровизации для узбекской молодежи.

«Сообщалось, что вопрос создания филиала вуза в Узбекистане обсуждается на соответствующем уровне, изучаются возможности, достигнута договоренность о создании при вузе в Узбекистане центра ИТ-образования», — говорится в отчете.

Заместитель министра предложил привлечь в узбекский университет квалифицированного специалиста для развития цифрового образования и внедрения передового опыта КНР в Узбекистане.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Xidian University и университетом INHA в Ташкенте.

Для справки: Университет Xidian (Сидиан) был основан в 1931 году и является одним из ведущих университетов Китая. Университет известен своей мощной научной базой в области электроники, телекоммуникаций и информационных технологий.

образование