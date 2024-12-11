12 декабря Курултай рассмотрит кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра Башкирии

Спикер регионального парламента Константин Толкачев сообщил, что кандидатуры вице-премьеров назначаются на должность главой республики тоже с согласия Государственного Собрания. Предварительно кандидатуры рассмотрят парламентские фракции. Вопрос о даче согласия Хабирову для назначения на должности заместителей премьера может быть рассмотрен на очередном заседании парламента через восемь дней — 19 декабря.