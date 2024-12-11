12 декабря Курултай рассмотрит кандидатуру Андрея Назарова на должность премьер-министра Башкирии

Завтра, 12 декабря, на внеочередном заседании парламент Башкирии рассмотрит кандидатуру премьер-министра республики. Вчера на эту должность глава региона Радий Хабиров предложил Андрея Назарова.
Депутатский корпус соберется на оглашение послания руководителя Башкирии Государственному Собранию, после чего пройдет заседание Курултая. Кандидат на пост главы правительства представит краткую программу планируемой работы и ответит на вопросы парламентариев. Кандидатуру посчитают согласованной с Госсобранием, если в поддержку проголосуют более половины от установленного числа депутатов.
Спикер регионального парламента Константин Толкачев сообщил, что кандидатуры вице-премьеров назначаются на должность главой республики тоже с согласия Государственного Собрания. Предварительно кандидатуры рассмотрят парламентские фракции. Вопрос о даче согласия Хабирову для назначения на должности заместителей премьера может быть рассмотрен на очередном заседании парламента через восемь дней — 19 декабря.
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